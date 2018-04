Romeo Jozak zwolniony z Legii Warszawa

ms123456 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jozak ma farta. Bo tym razem uniknal spotkania kibicow z pilkarzami na parkingu Legii. A do tego musi niestety znowu dojsc. Tym razem do akcji wkrocza rzemienne pasy,ktore spadna na gole dupy legionistow. Musi wrocic motywacja i chec do gry,musi wrocic pasja i ciezka praca na treningach. Inaczej cale to kibicowanie traci sens!