AS: Znana jest data powrotu Neymara do gry

W ostatnich dniach doszło do spotkania piłkarza z lekarzem brazylijskiej kadry Rodrigo Lasmarem. Najnowsze wyniki badań gracza są bardzo optymistyczne. Wszystko wskazuje na to, że Neymar powróci do gry w drugiej połowie maja. Na zbudowanie formy przed mundialem będzie miał zatem około miesiąca.

To świetna informacja dla reprezentacji Brazylii, której gwiazda Paris Saint-Germain jest liderem. Po tym, jak 25 lutego atakujący doznał złamania w ligowym meczu przeciwko Olympique Marsylia, obawiano się, że zawodnik opuści mistrzostwa świata w Rosji.

Do momentu kontuzji Neymar, który latem przeszedł z Barcelony do PSG za rekordowe 222 mln euro, rozgrywał pod względem indywidualnym jeden z najlepszych sezonów w karierze. W 30 meczach Brazylijczyk zdobył 29 bramek i zanotował 19 asyst.