Liga Mistrzów. Manchester City - Liverpool. Świetny gest Alexa Oxlade`a-Chamberlaina

Rewanżowe spotkanie z Manchesterem (w pierwszym meczu Liverpool wygrał 3:0 u siebie) nie zaczęło się zbyt dobrze dla gości. Już na samym początku Gabriel Jesus dał prowadzenie Obywatelom, którzy potrzebowali łącznie trzech goli do doprowadzenia do dogrywki.

Po przerwie nastroje gości zmieniły się jednak diametralnie. Na listę strzelców wpisali się bowiem Mohamed Salah i Roberto Firmino, i niemal pewne było, że The Reds awansu nie dadzą sobie zabrać. Zarówno Salah, jak i Firmino gole strzelali na bramkę, za którą siedzieli ich kibice. Po meczu zawodnicy Juergena Klopaa podeszli podziękować im za wspaniałe wsparcie w całym dwumeczu. Wśród piłkarzy celebrujących awans z kibicami był Oxlade-Chamberlain.

To, co wyróżniło byłego zawodnika Arsenalu, to jego zachowanie w stosunku do jednego z kibiców, zaliczających się do grona tych najmłodszych. Skrzydłowy podszedł do małego chłopca i wręczył mu swoją koszulkę. Za swój gest 24-latek zebrał wiele pochlebnych opinii w mediach społecznościowych.

O zdarzeniu wspomniał również oficjalny profil Liverpoolu na Twitterze.