Transfery. Manchester United planuje latem pozyskać obrońcę AS Monaco

Jak podaje serwis "Telefoot", Manchester United dokona wszelkich starań, by latem pozyskać z AS Monaco Djibrila Sidibe. Wielkim zwolennikiem ściągnięcia 25-latka na Old Trafford jest Jose Mourinho.

W trakcie letniego okienka transferowego Manchester United planuje wzmocnić linię defensywy. "Czerwonym Diabłom" bardzo zależy na pozyskaniu Faouzi Ghoulama z Napoli, mówiło się też o zainteresowaniu osobą Toby'ego Alderweirelda z Tottenhamu. Zdaniem dziennikarzy "Telefoot" faworytem na prawą obronę jest jednak pomocnik AS Monaco, Djibril Sidibe. 25-latek jest jednym z pewniejszych punktów drużyny z Księstwa. W ciągu dwóch sezonów rozegrał 78 spotkań w pierwszym składzie, strzelając 6 goli i notując 16 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2022 roku, portal "transfermarkt" wycenia go na 23 miliony euro. Manchester United będzie więc musiał najprawdopodobniej wyłożyć sporą sumę pieniędzy za Francuza. Zainteresowani jego pozyskaniem są bowiem także inne kluby z Premier League - Arsenal i Tottenham.