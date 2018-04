L'Equipe: Arsenal wybrał następcę Wengera

timbwolf3 12 minut temu 0

Jeśli nie dojdzie do konfrontacji z Atletico, Wenger na odchodne może zdobyć trofeum europejskie. Po MS na pewno otrzyma oferty z drużyn narodowych. Arsenal finansowo nie może konkurować ani z City ani z ManU , Chelsea czy Spurs. Trzeba świeżej krwi ale nie jest powiedziane że wyniki będą lepsze. Arsenal musi uważać by nie popaść w przeciętność co spotkało Liverpool po erze sukcesów i trwało 20 lat