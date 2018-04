1. liga. Ruch Chorzów ze zmniejszoną karą

To efekt spłacenia wszystkich długów przez chorzowski klub. Po tej decyzji Ruch nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale z 17 pkt. Do 15. miejsca - gwarantującego grę w barażach o utrzymanie - traci już tylko 5 pkt. Do końca sezonu pozostało jeszcze 12 kolejek.

Zespół w 1. lidze ma utrzymać Dariusz Fornalak. Zastąpił na tym stanowisku Juana Ramona Rochę. Fornalak to były piłkarz Ruchu, który rozegrał dla drużyny z Chorzowa 337 spotkań. W 1989 roku zdobył z nią nawet mistrzostwo Polski. Po zakończeniu kariery sprawował funkcję trenera w Piaście Gliwice, GKS-ie Katowice i Polonii Bytom.

Fornalak doskonale zna pracę w Ruchu, ponieważ w 2005 roku prowadził zespół, kiedy ten był w ówczesnej II lidze. Po 13 latach związał się z klubem na przynajmniej rok - jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2019 roku, ale jest w nim klauzula z opcją przedłużenia.