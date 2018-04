Tomasz Smokowski będzie komentował Ligę Mistrzów w telewizji Polsat!

"Nie mam nic do powiedzenia", "Nie będę odnosić się do spekulacji" - to słowa samego Smokowskiego i rzecznika prasowego Polsatu, Tomasza Matwiejczuka. Mimo to według ustaleń serwisu "press.pl" dziennikarz będzie od jesieni komentował w kanałach Polsatu mecze Ligi Mistrzów.

Smokowski zapewnia, że do końca sierpnia br. obowiązuje go zakaz konkurencji. Po tym czasie oprócz Polsatu ma także znaleźć się w zespole radia sportowego "Zapinamypasy.pl".

Tomasz Smokowski jest jednym z najbardziej szanowanych komentatorów. Przez 23 lata był związany z Canal+, w latach 2011-2014 sprawował funkcję szefa sportu w tej stacji. Największą popularność przyniósł mu magazyn "Liga+Extra", który prowadził razem z Andrzejem Twarowskim. W listopadzie 2017 roku obaj odeszli z Canal+ na własne życzenie, z zamiarem utworzenia własnego projektu.