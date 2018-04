Angielski dziennikarz skrytykował Kamila Grosickiego

- To już rok, odkąd Kamil Grosicki dołączył do naszej drużyny, a wciąż nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy potrafi zagrać równe kilka spotkań. To, że w ostatnim czasie przesiaduje głównie na ławce rezerwowych w żadnym stopnie mnie nie dziwi - powiedział Jackson w rozmowie z portalem "sportowefakty.wp.pl".

Nie oznacza to, że dziennikarz nie docenia umiejętności Polaka: - Mógłby być gwiazdą w każdej lidze świata, a w Championship w pojedynkę decydować o losach spotkań. Nie raz udowodnił, że potrafi tego dokonać, tylko czemu robi to tak rzadko? - pyta Jackson.

- Mam przeczucie, że Kamil wciąż nie potrafi się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu. Po angielsku potrafi się przywitać, ale do rozmowy potrzebuje tłumacza. Bardzo mnie to zastanawia, jak zagraniczny piłkarz może nie uczyć się języka kraju, w którym gra. W takim przypadku trudno o dobre kontakty w drużynie - kończy.

Kamil Grosicki gra w Hull City od stycznia 2017 roku. Dotychczas rozegrał 35 spotkań, w których zdobył 6 bramek.