Ajax Amsterdam zmienia nazwę stadionu. Klub uczci Johana Cruijffa

- Johan Cruijff to najwybitniejszy piłkarz, jakiego wychował Ajax. W dużej mierze to dzięki niemu klub jest znany na całym świecie. To fantastyczne, że nowy stadion będzie nazwany jego imieniem - powiedział były holenderski bramkarz, Edwin van der Sar.

Johan Cruijff uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy wszech czasów. Jest legendą Ajaxu Amsterdam i FC Barcelony. Trzykrotnie - w latach 1971, 1973 i 1974 - zdobył prestiżową Złotą Piłkę. W 2015 roku wykryto u niego raka płuc, niecałe pół roku później zmarł.

Rodzina piłkarza nie kryje zadowolenia, że stadion Ajaksu będzie nosił imię Cruijffa. Logo obiektu zostanie przedstawione 25 kwietnia tego roku.