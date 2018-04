Zinedine Zidane został zapytany o bramkę Ronaldo. Odpowiedź Francuza mistrzowska

- To nie jest prosta sprawa strzelić trzy gole Juventusowi na ich boisku. Zaliczyliśmy znakomity występ. Juve też grało solidnie, wywierali na nas presję, mieli swoje szanse, ale byliśmy lepsi - powiedział Zidane stacji "Mediaset Premium".

Ozdobą spotkania była druga bramka Cristiano Ronaldo. Portugalczyk doskonale złożył się do przewrotki i umieścił piłkę w siatce. Nie brak głosów, że to najpiękniejszy gol w jego karierze. Co na to trener?

- Cristiano jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy w porównaniu z innymi zawodnikami. Zawsze dąży do wykonania czegoś nadzwyczajnego w Lidze Mistrzów i nigdy nie spoczywa na laurach.

Zidane został również zapytany o to, który gol był ładniejszy - przewrotka Ronaldo w meczu z Juventusem czy jego fenomenalny strzał z powietrza w finale Ligi Mistrzów 2002 przeciwko Bayerowi Leverkusen. Francuz nie wahał się ani chwili.

- O, mój! Zdecydowanie mój! - odpowiedział z uśmiechem na ustach.