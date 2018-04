Samuel Umtiti wciąż bez nowej umowy. Francuz może niebawem opuścić Camp Nou

"Przed meczami reprezentacji Umtiti i Barcelona rozpoczęły negocjacje w sprawie nowej umowy. Nie doszło jednak do żadnego porozumienia" - informuje "Mundo Deportivo".

Francuz jest jednym z najpewniejszych punktów swojej drużyny i w zamian oczekuje wyższych zarobków. Barcelona nie chce się zgodzić na 9 milionów euro rocznie, dąży zaś do zmiany bardzo niskiej jak na tę klasę piłkarza klauzuli odstępnego (60 mln euro).

- Katalończycy uważają, że Umtiti będzie miał jeszcze szanse na wyższe zarobki. Ale dopiero od przyszłego sezonu - kończy hiszpańska gazeta.

Na to może być już jednak za późno. 24-latkiem interesuje się kilka klubów, faworytem do jego pozyskania jest Manchester United. Jose Mourinho widziałby Francuza w swoim składzie i jest w stanie wyłożyć naprawdę duże pieniądza, by spełnić zrealizować swój plan jak najszybciej. Cena piłkarza może sporo wzrosnąć po mundialu w Rosji.