Ekstraklasa. Kontrowersyjny pomysł Zbigniewa Bońka

Prezes PZPN zaproponował, by rozbić ostatnią kolejkę ekstraklasy na 2 dni. Połowa meczów odbyłaby się w sobotę, druga połową w niedzielę. Dzięki takiemu rozwiązaniu na wszystkich stadionach podczas 30. kolejki sędziowie mieliby do dyspozycji system VAR, przez co 'wszyscy byliby tak samo potraktowani'.

Taka zmiana byłaby możliwa jeśli zgodziłyby się na nią kluby ekstraklasy i Canal+. Pomysł prezesa spotkał się ze sporym odzewem. Zdecydowanie więcej jest przeciwników takiego rozwiązania.