Allegri kończy z włoską piłką. Chce wyjechać za granicę

Allegri ogłosił, że po wygaśnięciu jego kontraktu z Juventusem będzie kontynuował karierę poza granicami Włoch. 50-letni trener jest bliski zdobycia 4 z rzędu mistrzostwa Włoch z Juventusem. Na koncie ma również mistrzostwo z Milanem w 2011 roku. Brytyjskie media donoszą, że najbliżej zatrudnienia są drużyny z Londynu: Chelsea i Arsenal.

- Na pewno wyjadę za granicę. Z Włochami koniec - powiedział Allegri w rozmowie z The Telegraph.

Włoch już zaczął uczyć się języka angielskiego, co zdaje się potwierdzać zainteresowanie ze strony brytyjskich klubów. Kontrakt Allegriego z Juventusem wygasa pod koniec czerwca 2020 roku.

W obecnym sezonie Serie A "Stara Dama" prowadzi w tabeli z czteropunktową przewagą nad Napoli. Do końca sezonu pozostało 8 kolejek. W Lidze Mistrzów Juventus awansował do ćwierćfinału. Pierwszy mecz z Realem Madryt rozegra we wtorek o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.