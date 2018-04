Bandycki faul na kapitanie Celticu [WIDEO]

W 39. minucie ligowego spotkania w Szkocji kapitan gości, Andrew Davies z premedytacją sfaulował kapitana Celticu Glasgow, Scotta Browna. Zawodnik Ross County w ogóle nie był zainteresowany piłką. Ewidentnie chciał zrobić krzywdę Brownowi. Kapitan Celticu otrzymał cios nogą w bardzo czułe miejsce.

Davies został ukarany dwumeczowym zawieszeniem. Szkocki Związek Piłkarski nie będzie rozpatrywał dłuższego zawieszenia piłkarza.

Były szkocki sędzia, Steve Conroy, powiedział BBC Radio, że to jeden z najgorszych fauli jakie widział w życiu. - Było to z pewnością bardzo ostre wejście. Davies nie miał zamiaru odebrać piłki. To było brutalne zachowanie zrobione z premedytacją. Kara powinna być wyższa niż dwa mecze zawieszenia - powiedział Conroy.

Trener Celticu Glasgow Brendan Rodger opisał zagranie Daviesa jako 'niebezpieczne' i 'haniebne'.

Celtic wygrał to spotkanie 3:0 i prowadzi w tabeli szkockiej Premiership z 12 punktami przewagi nad drugim Glasgow Rangers.