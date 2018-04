Trener Borussii odejdzie po sezonie. Jest nowy kandydat

Po porażce 0:6 z Bayernem Monachium w Dortmundzie zawrzało. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie Peter Stoeger pożegna się z pracą trenera Borussii. - Moje życie nie musi być związane z trenowaniem Borussii - powiedział po meczu Stoeger.

- W kwietniu zapadnie decyzja co dalej. Oczywiście trudno jest teraz oceniać i wyciągnąć logiczne wnioski, gdzie to dalej pójdzie. Wszyscy myślą o tym, co będzie najlepsze dla klub, dla mnie, dla wszystkich - cytuje Stoegera Bild.

Bild podaje, że informacja o zakończeniu współpracy z Austriakiem nie jest jeszcze oficjalna, ale wewnątrz klubu mówi się, że jest to przesądzone. Stoeger jest trenerem Borussii od 10 grudnia 2017 roku. Pod jego wodzą klub z Dortmundu zdobywa średnio 1,72 punktu na mecz.

Głównym faworytem do objęcia stanowiska trenera Borussii jest Lucien Favre, którego klauzula wykupu z Nicei to ok. 3-5 mln euro. Francuz był łączony z klubem z Dortmundu już w zeszłym sezonie, ale szefowie francuskiego klubu nie dali zezwolenia na transfer.