Gianluigi Buffon: Tylko jeden piłkarz może się równać z Ronaldo

Gianluigi Buffon dotarł z Juventusem do trzech finałów Ligi Mistrzów, ale wciąż nie udało mu się zdobyć pucharu. W zeszłorocznym finale Real Madryt pokonał włoskich gigantów 4-1. Dwa gole w tym meczu strzelił Cristiano Ronaldo.

40-letni bramkarz Juventusu w wywiadzie dla "Marki" przed ćwierćfinałowym meczem Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt chwali Portugalczyka. Włoska legenda przyznała jednak, że jest jeden zawodnik, który może rywalizować z gwiazdorem Realu Madryt w wykańczaniu okazji strzeleckich.

- Mam największe wyrazu podziwu dla Cristiano Ronaldo. To piłkarz, który jest w stanie poprawiać swoje umiejętności wraz z wiekiem. Podziwiam go, ponieważ jest osobą, która wie co robi, jest pragmatyczny - powiedział Buffon.

- W ostatnich latach udowodnił, że jest inteligentny, zmienił pozycję, marnuje mniej energii, a pod bramką jest zabójczy. Jedyny zawodnik, który ma tę przejrzystość podczas strzelania to David Trezeguet - ujawnił włoski bramkarz.

Trezeguet, który skończył karierę w 2014 roku, spędził w Juventusie 10 lat i zdobył 138 bramek Serie A.

We wtorek o 20:45 Juventus zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.