Bundesliga. Borussia Dortmund zdemolowana! Bayern gromi na własnym boisku!

Borussia to taki sam produkt jak arsenal co kilka lat jakies powazniejsze trofeum a tak co rok upokarzana w lidze.Niby wszyscy ich chwala za inwestycje w mlodych pilkarzy ale nieprzeklada sie to na gablote,co sezon oglupija wlasnych kibicow ze bedzie dobrze ci zapelniaja stadion na full ,za karnety placa gruba kase a co sezon klub pikuje coraz bardziej w dol