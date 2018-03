Premier League. Krystian Bielik ponownie kontuzjowany

Zim± Krystian Bielik podj±ł decyzję o wypożyczeniu do Walsall. W trzeciej lidze angielskiej 20-latek miał spokojnie wyleczyć kontuzję kolana, a następnie wskoczyć do pierwszego skł±du i zbierać cenne do¶wiadczenie. Od kilku dni trenował na pełnych obraotach i, jak sam przyznawał, był gotów zaliczyć debiut w nowej drużynie. Jego plany pokrzyżowała jednak kontuzja.

- Odnowiła mu się kontuzja ¶cięgna podkolanowego. Teraz wróci do Arsenalu, a my w dalszym ci±gu będziemy go obserwować. Jego dalsze losy s± w rękach "Kanonierów" - powiedział trener Walsall, Dean Keates.

Spekuluje się, że Polaka czekaj± trzy tygodnie odpoczynku. Wci±ż jest szansa, że zagra w Walsall, choćby w ostatnich meczach sezonu. Tym bardziej, że zespół walczy o utrzymanie i każde wzmocnienie jest na wagę złota.