Reprezentacja Polski znów zagra na Stadionie Śląskim

Jak można tak manipulować?

Jeszcze ta wypowiedź Romańczuka. A co miał powiedzieć Ukrainiec debiutujący w polskiej reprezentacji? Że mu sie nie podobało? :D To był jego pierwszy mecz, to powiedział, że nigdy przy takiej publice nie grał.

Ciekawe czemu pytacie o ten stadion zawodników z górnego śląska wychowanych na tym stadionie jak Glik czy Milik (dosłownie tam wychowany). Trzeba było zapytać Lewandowskiego czy Szczęsnego gdzie wolą grać.



A prawda wygląda tak, że ten stadion to tragedia. Nie dość, że nie spełnia wymogów nowoczesnych aren piłkarskich, bo ma dużą bieżnie i boisko jest ledwo widoczne, to przede wszystkim nie ma dachu. A dach w naszym klimacie to podstawa chyba, że jakaś ... zapomnie go zasunąć. Stadionami bez dachu dużo lepszymi od tego są na pewno Wrocław i Gdańsk, gdzie jest dużo lepsza widoczność i nowoczesność.



Atmosfera na stadionie farsa. Wręcz myślałem, że w drugiej połowie to trwa jakiś protest. W pierwszej też nie najlepiej, a nieznajomość polskiego hymnu to już żenada! Nieznajomość słów to jedno, ale jak można przestać śpiewać w środku refrenu i bić sobie jeszcze za to brawo? Zasadniczo nie było czegoś takiego jak doping.



Dobrze, że mecze o punkty w eliminacjach EURO 2020 zagramy na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie nie dość że jest stadionem ciut większym (a o każdy bilet jest "walka") to jeszcze ma zamykany dach i jest położony w centralnej Polsce, gdzie można w sensowny sposób dojechać i z Wrocławia i z Białegostoku.



Ale dlaczego tak manipulujecie i promujecie ten stadion?