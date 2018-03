Były reprezentant Argentyny skrytykował Messiego

Reprezentacja Hiszpanii postraszyła wszystkich swoich rywali do tytułu mistrza świata. "La Furia Roja" pokonała w sparingu Argentynę aż 6:1! W tym meczu nie wystąpił Messi, choć niektórzy twierdzą, że powinien zameldować się na boisku.

- Leo powinien zagrać. Kibice przychodzą na stadion specjalnie dla niego. Poza tym, Cristiano Ronaldo zagrałby, gdyby był na miejscu Messiego - powiedział Hugo Gatti, były reprezentant Argentyny, cytowany przez portal Goal.com. Gatti w latach 1966-1977 rozegrał osiemnaście meczów w kadrze.

Historyczna wtopa

Jorge Sampaoli ma czas do czerwca na to, by wymyślić jak ułożyć grę Argentyny. To pierwsza tak wysoka porażka wicemistrzów świata od 2009. Argentyna przegrywała pięcioma golami wcześniej tylko czterokrotnie.