Transfery. Juventus Turyn bliski pozyskania Anthony'ego Martiala

Martial przyszedł na Old Trafford z AS Monaco w 2015 roku. "Czerwone Diabły" musiały za niego zapłacić aż 60 milionów euro, jednak z początku Francuz udowodnił, że jest wart tej sumy. W pierwszym sezonie spisywał się bardzo dobrze, w kolejnych jego rola w drużynie słabła. Obecny trener United, Jose Mourinho, nie darzy napastnika zbytnim zaufaniem i dał mu zielone światło na transfer. Cena - minimum 55 milionów euro.

"Tuttosport" informuje, że aktywny w sprawie transferu Martiala jest Juventus Turyn. Działacze "Starej Damy" rozpoczęli już ponoć negocjacje i są na najlepszej drodze do pozyskania 22-latka. Co ciekawe, może im się to udać dopiero za trzecim razem, ponieważ starali się o niego także w latach 2012 i 2013. Wówczas piłkarz wybrał grę w Monaco.

Anthony Martial TT/@tuttosport

W tym sezonie Martial zagrał w 40 spotkaniach. Strzelił 11 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z Manchesterem United jest ważny do czerwca 2019 roku.