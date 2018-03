Michy Batshuayi dosadnie skomentował decyzję UEFA

Podczas spotkania Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, który odbył się 22 lutego, doszło do rasistowskich zachowań ze strony kibiców gospodarzy. Po meczu belgijski skomentował to zachowanie. - Naprawdę, mamy 2018 rok, a na trybunach słychać rasistowskie odgłosy małp. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić oglądając resztę Ligi Europy, gdy my skończymy - irytował się zawodnik wypożyczony z Chelsea.

W czwartek UEFA podjęła decyzję o zakończeniu dochodzenia w tej sprawie. Rozczarowania nie krył Batshuayi, który na swój sposób skomentował tę informację:

- Ja chyba śnię. To tylko odgłosy małp, kto by się przejmował? - pyta retorycznie na twitterze Belg.

UEFA ostatecznie ukarała finansowo Atalantę za zachowanie swoich fanów podczas meczu z Borussią, którzy uzywali pirotechniki i wrzucali przedmioty na murawę boiska.