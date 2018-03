Sergio Aguero zdradził, kiedy odejdzie z Manchesteru City

Jeszcze tylko przez dwa lata Sergio Aguero będzie występował w Manchesterze City. Zgodnie z zapowiedziami, Argentyńczyk po wygaśnięciu obecnego kontraktu, w 2020 roku planuje wrócić do ojczyzny i zagrać w zespole Independiente.

To właśnie w szeregach El Rojo Aguero rozpoczynał swoją profesjonalną karierę piłkarską. W argentyńskim zespole napastnik zdążył rozegrać jednak zaledwie 36 spotkań, w których zdobył 18 bramek. Po trzech latach gry (do seniorskiej kadry trafił w 2003) odszedł bowiem do Atletico Madryt, a stamtąd, po kolejnych pięciu latach, przeniósł się do Anglii.

W Manchesterze występuje od lipca 2011 roku. Do tej pory w jego barwach rozegrał 290 spotkań, w których strzelił 199 goli. W tym sezonie ma na swoim koncie 30 trafień we wszystkich rozgrywkach, a wraz z całym zespołem prowadzonym przez Pepa Guardiolę zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Premier League.