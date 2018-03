MLS. Gigantyczna obniżka pensji Ibrahimovicia

Latem 2016 roku "Ibra" podpisał kontrakt z "Czerwonymi Diabłami". Na mocy umowy z brytyjskim zespołem 36-letni obecnie napastnik zarabiał 350 tysięcy funtów tygodniowo, co dawało zawrotną kwotę 19 milionów funtów za rok gry. Po podpisaniu kontraktu z nowym klubem, zarobki snajpera spadną o ok. 95%.

Zgodnie z informacjami, które docierają do nas zza wielkiej wody, Szwed ma zarabiać w Los Angeles zaledwie ok. 16 tys. funtów za tydzień, czyli 850 tys. funtów za sezon.

Hiszpański dziennik "Marca" przypomniał, że napastnik i tak nie mógłby liczyć na tak dużą pensję, jak w Manchesterze, ze względu na limit płac jaki obowiązuje w MLS. Obecnie jest on na poziomie 3,8 miliona dolarów (2,8 miliona funtów) za rok gry.

Ibrahimoviciowi obniżka płacy jednak najwyraźniej nie przeszkadza. Tuż po przylocie do LA stwierdził: "Po pobycie w Europie, wygraniu 33 trofeów, graniu w najlepszych klubach świata i z najlepszymi piłkarzami świata, zdecydowałem się przylecieć do USA i tutaj kontynuować moją karierę" - powiedział Szwed, po czym dodał: "Chcę, aby ludzie cieszyli się moją grą oraz moimi wygranymi. Dlatego wybrałem LA Galaxy, aby to robić.".

Zdaniem dr. Freddiego Fu Ho-Kuenga, czyli chirurga który operował "Ibrę" po tym jak ten zerwał więzadła w kolanie, to że szwedzki napastnik już teraz odszedł z Manchesteru United jest spowodowane odpadnięciem klubu z Ligi Mistrzów: "Chciał zobaczyć czy jest w stanie wrócić po kontuzji i wygrywać kolejne trofea, w tym Ligę Mistrzów. Myślę, że po przegranej Man United z Sevillą zdecydował się na taki krok. "Czerwone Diabły" nie są w stanie już dogonić Manchesteru City w Premier League. Co prawda cały czas mogą jeszcze wygrać Puchar Anglii, ale to nie jest to samo co wygrana w LM" - stwierdził lekarz.

Zlatan Ibrahimović podpisał kontrakt z amerykańskim klubem do końca 2020 roku. Portal transfermarkt.pl wycenia go na ok. 5 milionów euro.