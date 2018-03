Manchester United wygrał walkę o polskiego piłkarza?

Łukasz Bejger to środkowy obrońca grający na co dzień w Lechu Poznań. Piłkarz jest również kapitanem reprezentacji Polski u16. Polak ma znakomite warunki fizyczne (190 cm wzrostu) do grania w linii obrony i właśnie ten potencjał dostrzegli włodarze zarówno Manchesteru United, jak i City.

Bejger był zapraszany na testy do obu klubów, ale wszystko wskazuje na to, że trafi właśnie do klubu grającego na Old Trafford.

- Bałem się, że jak przyjadę do United, będę sam, ale gdy pojawiłem się w szatni, wszyscy się ze mną witali, pytali skąd jestem, jak mi się tutaj podoba. Dosłownie co dziesięć minut - mówił w rozmowie dla mlodziezowyfutbol.pl

Anglicy uważają, że wielki udział w tym transferze może mieć Piotr Sadowski, czyli skaut Manchesteru, który niedawno dołączył do klubu właśnie z Lecha Poznań.

Nie wiadomo ile Manchester może zapłacić za 16-letniego piłkarza.