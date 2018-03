Holendrzy lepsi od Portugalii. Fatalny mecz mistrzów Europy

Jeśli ktoś oczekiwał wielkich emocji po starciu mistrzów Europy z Holendrami, to z pewnością się zawiódł. Tuż przed przerwą spotkanie było już w zasadzie rozstrzygnięte po trafieniach Memphisa Depaya, Ryana Babela i Virgila van Dijka.

Portugalczycy nie stwarzali większego zagrożenia pod bramką Jaspera Cillessena, a na początku drugiej połowy wszelkie nadzieje na podjęcie walki z Holendrami zniweczyła druga żółta kartka dla Joao Cancelo.

O tym, że na boisku nie działo się po przerwie zbyt wiele, świadczy najlepiej fakt, że wyróżnić można z tego okresu spotkania dwie sytuacje. Pierwsza to wtargnięcie na boisko kibiców, którzy koniecznie chcieli porobić sobie zdjęcia z Cristiano Ronaldo. Druga to wejście w 78. minucie na murawę Justina Kluiverta, syn Patricka, byłego piłkarza m.in. Barcelony i Milanu. Był to debiut 18-latka w drużynie narodowej.

Portugalczycy nie dali swoim kibicom przed mundialem powodów do optymizmu. W Rosji w fazie grupowej mistrzowie Starego Kontynentu zmierzą się z Iranem, Marokiem i Hiszpanią. Holendrzy nie zakwalifikowali się do turnieju.