Klub Krychowiaka ma problemy finansowe. WBA musi się zadłużyć

West Bromwich jest bliskie spadku do Championship i chyba tylko cud mógłby uchronić drużynę The Hawthorns od degradacji. Na dodatek, jak podkreśla Jenkins, klub znalazł się w takiej pozycji mimo rekordowych inwestycji.

- Mamy pensje, transfery i koszty wypożyczeń na rekordowych poziomach, a mimo to jesteśmy w takiej sytuacji. W najbliższej przyszłości klub będzie potrzebował małego debetu - poinformował Jenkins w rozmowie z BBC. - To coś nowego. Nie potrzebowaliśmy tego typu rozwiązań od dziesięciu lat, ale to dobrze obrazuje nasz sezon i inwestycje dotyczące samego zespołu, jak i infrastruktury stadionu, których dokonał zarząd - dodał.

Duża część budżetu przeznaczonego na pensje WBA obciążona jest przez kontrakt Grzegorza Krychowiaka. Polak jest jedynie wypożyczony do angielskiego klubu, ale ten w całości wziął na siebie pensję zawodnika, ok. 110 tysięcy funtów tygodniowo. Latem zawodnik wróci jednak do Paris Saint-Germain, co z pewnością odciąży jego obecnego pracodawcę.

- Potrzebna jest restrukturyzacja, jeśli w długoterminowym planie chcemy istnieć w Premier League - podsumował całą sprawę Jenkins.

West Brom po 31. serii gier zamyka tabelę angielskiej ekstraklasy, tracąc do bezpiecznej strefy gwarantującej utrzymanie aż 10 punktów.