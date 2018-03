Reprezentacja Polski. Sławomir Peszko nie wystąpi w spotkaniu z Koreą Płd.

- Sytuacja zdrowotna w zespole jest stabilna. Niemal wszyscy są zdrowi i gotowi do gry we wtorkowym spotkaniu. Wszyscy poza Sławomirem Peszko, który na pewno nie weźmie udziału w meczu z Koreą - zdradził selekcjoner na przedmeczowej konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że Peszko od początku zgrupowania zmagał się z problemami zdrowotnymi. Badania krwi przeprowadzone u zawodnika na co dzień występującego w Lechii Gdańsk wykazały u niego obniżoną odporność. Jeszcze w niedzielę wydawało się, że Peszko wróci do zdrowia przed meczem z Koreą. Zawodnik wziął udział w treningu, ale ćwiczył indywidualnie i ostatecznie nie zdążył dojść do pełnej dyspozycji.

Spotkanie reprezentacji Polski z Koreą Południową we wtorek o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.