Meunier: Emery nie będzie trenerem PSG w przyszłym sezonie

Pomimo 400 mln euro wydanych na wzmocnienia latem, w tym rekordowych 222 mln na sprowadzenie Neymara z Barcelony, PSG podobnie jak przed rokiem zakończyło zmagania w Lidze Mistrzów na 1/8 finału. W zeszłym sezonie Paryżanie ulegli w dwumeczu Barcelonie, mimo że w pierwszym spotkaniu pokonali Katalończyków aż 4:0, teraz natomiast musieli uznać wyższość Realu Madryt.

Cierpliwość katarskich właścicieli klubu do Unaia Emery'ego skończyła się wraz z ostatnim gwizdkiem rewanżowego starcia z Królewskimi. Hiszpan przychodził do klubu po świetnym okresie w Sevilli, z którą trzy razy z rzędu wygrał Ligę Europy, i wydawał się idealnym kandydatem na wprowadzenie zespołu na wyższy poziom. Po dwóch latach nikt w Paryżu nie ma wątpliwości, że szkoleniowiec z Półwyspu Iberyjskiego nie podołał zadaniu. W pierwszym sezonie przegrał mistrzostwo Francji z Monaco, a do tego zaliczył blamaż przeciwko Barcelonie, przegrywając w rewanżu aż 1:6.

Chociaż w tym roku na krajowym podwórku idzie mu wyśmienicie - w lidze drużyna pewnie zmierza po tytuł, w pucharze ligi zagra w finale, a w pucharze kraju w półfinale - to cieniem na tych sukcesach kładzie się kolejna porażka w Lidze Mistrzów. Trener według francuskich mediów nie dogaduje się też najlepiej z największymi gwiazdami, przede wszystkim Neymarem.

- Wiele rzeczy ulegnie zmianie w przyszłym sezonie. Zmieni się choćby trener - wyznał na dziennikarzom podczas zgrupowania reprezentacji Francji występujący w PSG Thomas Meunier. Wcześniej o szykującej się rewolucji w klubie informował również Angel Di Maria. Póki co Emery nie odniósł się do tych informacji.