Marcin Zając na piłkarskiej emeryturze, czyli "sześciopak" i góra mięśni. "Odkryłem nową pasję"

W ekstraklasie rozegrał ponad 300 meczów, w których strzelił 55 goli. 11 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Z Widzewem Łódź świętował mistrzostwo Polski. Na swoim koncie ma dwa mecze w Lidze Mistrzów w meczach z: Atletico Madryt i Steauą Bukareszt. W barwach Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski wyrzucał z europejskich pucharów Herthę Berlin i Manchester City. Na boisku wyróżniał się wytrzymałością konia arabskiego, a brak efektownego dryblingu rekompensował szybkością. Miał gen sprintera.

I choć w piłkę przestał grać siedem lat temu, to patrząc na jego sylwetkę można pomyśleć, że ostatni mecz w ekstraklasie rozegrał dopiero wczoraj. Zamiast brzucha piwnego jest "sześciopak", a obwód w bicepsie przekracza 40 cm.

W skrócie, 43-letni Zając totalnie nie wpisuje się w stereotypowy obraz polskiego piłkarza na emeryturze. - Dbam o siebie, staram się utrzymywać wysoką formę. Razem z moim wspólnikiem Przemkiem Pietrzakiem [trenerem drużyny rugby KS Blachy Pruszyński Budowlani] prowadzimy w Łodzi nieduży klub fitnessowy P.Power Studio - opowiada Zając.

Najczęściej po zakończonych karierach piłkarze zostają trenerami, menedżerami lub są zatrudniani jako telewizyjni eksperci. Zając to pierwszy z byłych reprezentantów Polski, który wybrał inną drogę i został trenerem personalnym. - Może karierą w moim przypadku tego nie nazywajmy. Mam za sobą całkiem ciekawą przygodę piłkarską i tego się trzymajmy - podkreśla Zając.

- Grał pan w Lidze Mistrzów, reprezentacji Polski i rozegrał ponad 300 meczów w ekstraklasie. Nie jest pan zbyt skromny? - dopytuję.

- Karierę robią teraz obecni reprezentanci Polski, którzy grają w topowych klubach, czyli Robert Lewandowski, Kamil Glik, Wojciech Szczęsny. W głównej mierze dzięki nim nasza reprezentacja osiąga coraz lepsze wyniki i na mundialu na pewno będzie walczyła o coś więcej niż wyjście z grupy.

- To skąd pomysł na zostanie trenerem personalnym?

- Ostatnim moim klubem w ekstraklasie był Ruch Chorzów. Potem na prośbę kolegi Artura Szymczyka, byłego piłkarza, pograłem jeszcze kilka miesięcy w czwartoligowym Sorento Skierniewice. Niestety, zaczęły dawać o sobie znać drobne urazy. Do tego nie trenowałem regularnie i ostatecznie dałem sobie spokój. Szukałem jakiegoś nowego zajęcia. Do trenerki mnie nie ciągnęło. Przez jakiś czas prowadziłem z żoną firmę, zajmującą się architekturą wnętrz. Tylko że sport to moje życie. Nie chciałem się zapuścić, potrzebowałem ruchu. Zacząłem regularnie ćwiczyć na siłowni. Wkręciłem się, nie odpuszczałem zajęć.Odkryłem w sobie nową pasję. Zrobiłem kursy na trenera personalnego. Lubię ludzi. Praca z podopiecznymi i obserwowanie ich postępów sprawia mi ogromną przyjemność - opowiada Zając.

Były piłkarz m.in. Widzewa Łódź i Lecha Poznań ze swoimi podopiecznymi ćwiczy indywidualnie, ustala im plany treningowe i układa dietę. - Nie jestem katem. Staram się jak najlepiej motywować, ale też uważam, że wszystko jest dla ludzi, nawet fast food i alkohol, oczywiście w odpowiednich proporcjach i czasie - mówi Zając.

Kogo 11-krotny reprezentant Polski ceni bardziej: Annę Lewandowską czy Ewę Chodakowską? - Obie panie są pionierkami fitnessowych trendów w Polsce. Wykonują kawał dobrej roboty. Bardzo je lubię, ale nie mam swojej faworytki. Obserwuję je w social mediach, podobnie jak innych trenerów, bo na pewno swoją postawą potrafią inspirować. Ja też zacząłem być bardziej aktywny na Facebooku i Instagramie, ale póki co zasięgi mam nieco mniejsze - śmieje się piłkarz.

I dodaje: - Fitness i treningi personalne to moja nowa pasja, aktualna praca, ale piłka nożna nadal zajmuje w moim sercu pierwsze miejsce. Interesuję się i trzymam kciuki za reprezentację Polski. Czasami przyjeżdżam na Stadion Narodowy na mecze kadry. W Łodzi - jeśli czas pozwala - też z chęcią zaglądam na Widzew, w którym spędziłem sześć sezonów i odnosiłem największe sukcesy. Liczę, że jak najszybciej się odbuduje i wróci do ekstraklasy. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam wspaniałą rodzinę, tworzymy zgrany team i cieszymy się życiem - kończy.