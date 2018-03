Dybala i Icardi nie pojadą na mundial? "Nie pasują do naszego stylu gry"

Brak obu graczy w 23-osobowej kadrze byłby zaskoczeniem, szczególnie jeśli chodzi o Dybalę. Piłkarz Juventusu uchodzi za jedną z największych gwiazd Albicelestes i następcę Messiego w drużynie narodowej. U Sampaoliego, który kadrę objął w maju ubiegłego roku, Dybala zagrał w sześciu z ośmiu możliwych spotkań, ale tylko w jednym spędził na boisku 90 minut. - Paulo ciężko dostosować się do naszego stylu. Nie potrafiliśmy poprawić jego formy w reprezentacji i musimy ocenić, czy drużyna nie jest silniejsza bez niego - przyznał selekcjoner.

Sampaoli podobnym problem ma z Icardim. Forma napastnika prezentowana w Interze (22 gole w 24 meczach Serie A) nie przekłada się w żadnym stopniu na to, co prezentuje w drużynie narodowej, dla której wciąż nie zdobył żadnej bramki: - Sytuacja obu niczym się nie różni. Jego czas na adaptację może nie być zbyt krótki, a czasu akurat dużo nie mamy. Nie skreślam go, ale jako selekcjoner muszę wybierać z myślą o naszej dyspozycji na boisku.

Zarówno Dybala, jak i Icardi nie zostali powołani na marcowe mecze towarzyskie z Włochami i Hiszpanią. Obaj zawodnicy łącznie pod wodzą Samapoliego zagrali w reprezentacji 9 meczów, w których ani razu nie wpisali się na listę strzelców. Zanotowali za to po jednej asyście.