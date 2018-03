Reprezentacja Polski. Łukasz Piszczek nie zagra w meczu z Nigerią! Plan selekcjonera się sypie

plkibic 11 minut temu 0

A to nie jest czasami mecz towarzyski? Niech sobie Piszczu odpocznie i nacieszy dzieciaczkiem, przynajmniej jest okazja sprawdzic kogos innego. Chyba od tego sa sparingi, no nie?

"O grę wahadłowymi może być trudno" kim qrwa? wahadlowe to moga byc drzwi