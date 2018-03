Agent Lewandowskiego przygotowuje transfer Neymara

Jak poinformowała brazylijska telewizja UOL, do spotkania dojść miało w ostatnich dniach w Sao Paolo, gdzie Neymar wraca do zdrowia po operacji śródstopia - poinformowało internetowe wydanie dziennika "As".

Nie jest tajemnicą, że gwiazdor Paris Saint-Germain nie czuje się szczęśliwy w stolicy Francji i z perspektywy czasu uważa odejście z Barcelony za błąd. Mimo że piłkarz do czasu złamania doznanego w ligowym starciu z Olympique Marsylia prezentował się w barwach PSG świetnie (w 30 meczach zdobył 29 bramek i dorzucił do tego 19 asyst), nie czuje się doceniany przez kibiców z Paryża. Problemem są też jego relacje z trenerem Unaiem Emerym, który jednak prawdopodobnie klub latem opuści, i drugą wielką gwiazdą Edinsonem Cavanim.

Brazylijczyk wie, że odejście z PSG już w najbliższym okienku transferowym może być trudne do zrealizowania - kontrakt obowiązuje do 2022 roku - ale zamierza mimo wszystko spróbować. Pomóc ma Zahavi, który był jedną z osób odpowiedzialnych za przenosiny gracza do Francji. Izraelski agent uchodzi za twardego negocjatora, który potrafi skruszyć niemożliwe dla innych mury w rozmowach pomiędzy klubami. Podczas spotkania w Sao Paolo dyskutowano nad ekonomicznymi aspektami potencjalnego transferu - donosi "As". Obecnie Zahavi zajmuje się również transferem Roberta Lewandowskiego do Realu, dlatego może tego lata upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Obie operacje są skomplikowane, ale agent uwielbia wyzwania. Tego lata priorytetem jest dla niego przeprowadzenie transferu do Realu Madryt. Jeśli nie dwóch, to chociaż jednego.