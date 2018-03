Transfery. "ESPN": Zlatan Ibrahimović jeszcze w tym tygodniu zmieni klub

Zlatan Ibrahimović nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. We wszystkich rozgrywkach spędził na boisku tylko 187 minut. Ponadto szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów”, Jose Mourinho, dał mu zielone światło na opuszczenie Manchesteru. Może to nastąpić szybciej niż wszyscy się spodziewają.

„ESPN” informuje, że Szwed jest już dogadany z Los Angeles Galaxy i jeszcze tym tygodniu zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik tej drużyny. O jego przenosinach za Atlantyk brytyjskie media spekulowały od dawna. Sam Ibrahimović potwierdzał, że bardzo lubi spędzać wakacje w Kalifornii, gdzie czuje się jak w domu.

36-latek gra w Manchesterze United od dwóch lat, dokąd przeszedł z PSG. Dla klubu z Old Trafford rozegrał łącznie 52 spotkania, w których strzelił 29 bramek i zanotował 10 asyst. Niedawno potwierdził, że chętnie powróciłby do reprezentacji Szwecji, aby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach świata.