Ile Senegalu jest w Nigerii? " Ma zawodników o podobnej charakterystyce i kulturze gry

Mecz z Nigerią ma być przetarciem, przed przeciwnikiem z którym zainaugurujemy mundial. Co łączy obie drużyny? To ekipy z Afryki, reprezentacje z pierwszej 50. rankingu FIFA (Senegal 27, Nigeria 52) i piłkarze, którzy grają w mocnych, głównie europejskich klubach. To rzuca się w oczy od razu, a dalej? Analityk kadry Hubert Małowiejski sprawę tłumaczy po swojemu.

Bez procentów

- Nie możemy mówić o jakimś stopniowaniu. Procentowych podobieństw też nie przyznawajmy. My po prostu chcemy się dobrze przygotować do mundialu, dlatego szukamy mocnych rywali. Tylko takich będziemy mieć na turnieju. Potem dopiero wypatruje się podobieństw -wyjaśnia członek sztabu Nawałki.

- Nigeria oba te warunki spełnia. Jest silną drużyną. Dysponuje zawodnikami o podobnej charakterystyce i kulturze gry. Ma też z Senegalem sporo podobieństw taktycznych – uzupełnia.

Anglia vs. Francja?

Nigeria jest mundialowo znacznie bardziej doświadczona niż Senegal. Na MŚ grała 5 razy, nasz mundialowy rywal raz. „Super Orły” z „Lwami Tarengi” mierzyła się za to kilkanaście razy, głównie w Pucharze Narodów Afryki. Ich ostatnie boje wygrywała Nigeria, ale było to w tamtym dziesięcioleciu. Towarzyska potyczka z 2017 roku zakończyła się natomiast remisem.

Trudno powiedzieć, że dwa państwa grają jednakowy futbol. „Lwy Tarengi” to bardziej francuska myśl szkoleniowa. Drużyny klubowe w tym kraju czy nawet kadra narodowa najczęściej były prowadzone przez szkoleniowców znad Sekwany.

Zresztą wielu piłkarzy obecnej reprezentacji, może poza pomocnikami, sprawdza się co tydzień w meczach Ligue 1 (Diallo, Sabaly, Balde,Sakho). Sporo kluczowych gwiazd Nigerii (Moses, Iheanacho, Iwobi) na co dzień biega natomiast po angielskich boiskach. Małowiejski też te różnice widzi.

Każdy gra inaczej

- Nawet ustawienia 4-2-3-1, czy 4-3-3 w przypadku obu zespołów wyglądają zupełnie inaczej. Jeżeli do tego dochodzą jeszcze zmiany w składzie, to bardziej zmienia się też ich taktyka. Ten przeciwnik jest nam jednak potrzebny by sprawdzić swoje rozwiązania pod kątem meczu z Senegalem – tłumaczy Małowiejski. Logiczniejszym jest by sprawdzać je z Nigerią niż np. Gruzją, czy Australią.

- Wiadomo, że każdy przeciwnik gra inaczej. Żaden nie będzie kopią drugiego. Bardziej chodzi o styl gry. Ich style są podobne. Dla nas to będzie po prostu pierwsza lekcja tego czego możemy spodziewać się na mistrzostwach świata – wyjaśniał z kolei Robert Lewandowski.

Test przed mundialem już w piątek o 20:45, na mecz z Nigerią stadion we Wrocławiu zapełni się do ostatniego miejsca.