Real Madryt szykuje transferowy rekord. Chodzi o bramkarza

Włoskie media od dłuższego czasu spekulują, że Alisson opuści Romę, a jego kolejnym przystankiem będzie Real Madryt. „Królewscy” rozpoczęli już ponoć transferową ofensywę i są w stanie zaoferować 60 milionów euro za nowy nabytek. Chcą zagwarantować Brazylijczykowi pięcioletni kontrakt z zarobkami równymi pięć milionów euro rocznie.

Jeśli transfer doszedłby do skutku, Alisson stałby się najdroższym bramkarzem w historii. Nie musi on jednak przechodzić do Realu – od dawna łączy się go także z Liverpoolem. Z kolei dyrektor sportowy Romy, Monchi, zapewnia, że 25-latek nie zamierza opuszczać stolicy Włoch, ponieważ czuje się tam znakomicie.

Ewentualny transfer Alissona byłby dobrą wiadomością dla Łukasza Skorupskiego. Polak jest rezerwowym bramkarzem "Giallorossich", ale przy obecnej dyspozycji konkurenta nie ma szans na regularne występy w pierwszym składzie.

Alisson wystąpił w tym sezonie w 37 meczach swojego zespołu. 17 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt z Romą obowiązuje do czerwca 2021 roku.