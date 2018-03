Mundial. Selekcjoner Japończyków pod wrażeniem Roberta Lewandowskiego

Mundial w Rosji rozpocznie się w czerwcu, a Polacy w grupie H zmierzą się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Urodzony w Bośni trener pracuje z azjatycką reprezentacją już od 2015 roku, ale wciąż posługuje się tłumaczami.

- Bariera językowa jest ogromna. Moje rozmowy z piłkarzami są tłumaczone przez osoby trzecie. Bardzo ważne jest, żeby tłumacz potrafił przełożyć nie tylko słowa, ale również to, jak myślę i co czuję - mówi Halilhodzić.

A co myśli selekcjoner Japończyków? - Uważam, że Robert Lewandowski jest w gronie 5-6 najlepszych napastników na świecie razem z Cristiano Ronaldo, Leo Messim, Edinsonem Cavanim, Harry Kane`em i Brazylijczykiem Gabrielem Jesusem. Jestem przekonany, że siła polskiego zespołu tkwi w wyjątkowości Lewandowskiego - przekonuje trener.

Spotkanie z Japonią to nasz ostatni grupowy mecz (28 czerwca). I teoretycznie jest to najsłabszy zespół w naszej grupie. Teoretycznie...

- Na papierze Japonia wygląda na najsłabszy zespół. W finałach mundialu to jeszcze nic nie znaczy. Cztery lata temu jako trener Algierii cieszyłem się z piłkarzami z naszej znakomitej passy. W 1/16 prawie prawie wyeliminowaliśmy Niemców, najlepszy zespół mistrzostw. Trzeba wierzyć w sukces, ciężko pracować i być dobrze przygotowanym do mundialu - zakończył Halilhodzić.

Plan kadry na najbliższe dni

W piątek (23 marca) Polska zagra towarzysko z Nigerią, a we wtorek (27 marca) zmierzymy się z Koreą Południową.

Kalendarz grupy H

1. kolejka - 19 czerwca

Kolumbia - Japonia (14:00)

Polska - Senegal (17:00)

2. kolejka - 24 czerwca

Japonia - Senegal (17:00)

Polska - Kolumbia (20:00)

3. kolejka - 28 czerwca

Japonia - Polska (16:00)

Senegal - Kolumbia (16:00)