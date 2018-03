Cezary Wilk kończy piłkarską karierę

Wilk poza grą pozostaje od września 2016 roku, kiedy to nabawił się kolejnego urazu kolana - jego problemy zaczęły się kilkanaście miesięcy wcześniej, kiedy doznał zerwania więzadła krzyżowego. Od momentu przenosin do Hiszpanii w 2013 roku w barwach Deportivo i Realu Saragossy Wilk z powodu kontuzji opuścił łącznie aż 131 meczów. Jak spekulują media z Półwyspu Iberyjskiego, Polak miał dojść do wniosku, że dalsza walka o powrót na boisko nie ma już sensu.

Na wtorek, jak poinformował Real, piłkarz zaplanował konferencję prasową. Choć oficjalnie nie jest znany jej cel, dziennikarze związani z klubem nie mają wątpliwości, że pomocnik ogłosi na niej zakończenie piłkarskiej kariery.

Największe sukcesy Wilka to mistrzostwo Polski zdobyte z krakowską Wisłą w 2011 roku oraz triumf na mistrzostwach świata do lat 20 cztery lata wcześniej. W reprezentacji Polski rozegrał dwa mecze.