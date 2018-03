Olympique Lyon może zostać wykluczony z europejskich pucharów. Powodem rasizm wśród pseudokibiców

W trakcie czwartkowego spotkania Ligi Europy pomiędzy Olympique Lyon a CSKA Moskwa pseudokibice gospodarzy zachowywali się w karygodny sposób. Wydawali odgłosy małp, kiedy przy piłce znajdował się czarnoskóry zawodnik drużyny przeciwnej, i rzucali na murawę różne przedmioty. Z powodu naruszenia warunków bezpieczeństwa na stadionie konieczne było zablokowanie schodów.

UEFA natychmiast wszczęła śledztwo w tej sprawie. Olympique Lyon grozi poważna kara – możliwe, że francuski klub zostanie wykluczony z przyszłorocznej edycji europejskich pucharów. Byłby to dla niego ogromny cios, ponieważ podopieczni Bruno Genesio zajmują w tej chwili czwarte miejsce w tabeli Ligue 1, które uprawnia ich do startu w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Nie jest to pierwszy wybryk kiboli Olympique Lyon. Rok temu wywołali oni zamieszki podczas spotkania z Besiktasem Stambuł, za co również groziło im roczne zawieszenie. Wtedy skończyło się jednak tylko na upomnieniu, co nie oznacza, że musi tak być również tym razem.