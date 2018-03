Transfery. Fred na celowniku Manchesteru United

W Manchesterze United szykuje się rewolucja transferowa. Z klubu ma odejść aż dziesięciu zawodników. W tej sytuacji Jose Mourinho pilnie potrzebuje wzmocnień. Jednym z piłkarzy, jakich ma na celowniku Portugalczyk, jest ofensywny pomocnik Szachtara Donieck, Fred.

Brazylijczyk to jeden z najlepszych zawodników ukraińskiej Premier League. W tym sezonie zagrał w 17 ligowych meczach i strzelił 3 bramki. Ma na koncie także osiem występów w Lidze Mistrzów.

Jego kontrakt z Szachtarem obowiązuje do czerwca 2023 roku, ale „Czerwone Diabły” postarają się sprowadzić go na Old Trafford wcześniej. W trakcie letniego okienka transferowego mają wyłożyć na stół ok. 40 milionów funtów.