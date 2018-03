Polska firma dostarczy wszystkie bramki na mundial w Rosji!

Interplastic to firma powstała w roku 1985. Nie jest nowicjuszem, jeśli chodzi o ważne sportowe wydarzenia. Specjalizuje się w wysyłaniu swojego sprzętu w różne miejsca świata. Ich produkty były już obecne na turniejach piłki nożnej w Argentynie, Rwandzie, a nawet na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

Na stronie internetowej Interplasticu czytamy: "Atutem, który zaważył o wyborze polskich bramek na najbardziej prestiżową imprezę sportową, jest unikatowa i opatentowana ich konstrukcja "Goal in a box". Pozwala ona na umieszczenie kompletnej bramki wraz z siatką w jednym kartonie, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów transportu oraz magazynowania". Firma szczyci się faktem, że jej sprzęt trafia do ponad 50 krajów na całym świecie.

Mimo sporego doświadczenia w branży sportowej obsługa piłkarskich mistrzostw świata w Rosji to dla Interplasticu ogromne wyzwanie. Mundial to najważniejsze wydarzenie sportowe tego roku. Rozpocznie się 14 czerwca i będzie trwał miesiąc.