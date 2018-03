"Należy rozważyć bojkot mundialu w Rosji"

W rozmowie z portalem wpolityce.pl Paweł Soloch został zapytany o ewentualny bojkot nadchodzących piłkarskich mistrzostw świata. – Taką możliwość można rozpatrzyć – odpowiedział. – Z pewnością Rosji zależy na tym przedsięwzięciu. Wszyscy spodziewali się, że w związku z dzisiejszymi wyborami prezydenckimi w Rosji, a w dalszej kolejności z mundialem, Rosja nie będzie zachowywać się w sposób agresywny, a okazało się zupełnie inaczej – dodał.

Temat bojkotu od kilku dni przewija się w polskich mediach. Swoje zdanie wyraził także Zbigniew Boniek.

– Mieszanie sprawy tego otrucia i naszego startu w mundialu w Rosji to jest jakieś science fiction. Karkołomna sprawa, papier wszystko przyjmie. Nikt do mnie w tej sprawie nie dzwonił, nikt mnie o nic nie pyta i nie widzę powodu, żeby to robił – powiedział prezes PZPN.

Chodzi o atak na Siergieja Skripala i jego córkę, o który Wielka Brytania oskarżyła Rosję. Theresa May zapowiedziała, że na mundial nie pojadą żadni dziennikarze z Wysp ani członkowie rodziny królewskiej.