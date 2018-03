Real pewnie pokonał Gironę, popis Ronaldo

nadachu12 pół godziny temu 0

Oglądałem ten mecz. Fajna, otwarta gra z obu stron. Myślę, że właśnie dlatego liga hiszpańska jest ciekawsza niż angielska. Gra jest jakby bardziej kombinacyjna, akcje bardziej nietuzinkowe, stworzone nie tyle dzięki sile fizycznej, ile dzięki inteligencji zawodników. W Anglii wciąż dominuje natomiast fizyczność. Liczy się tylko to kto jest szybszy, silniejszy, potężniejszy, wyższy. Inteligencja jakby schodzi na drugi plan. Manchester City gra taką hiszpańską, bardziej inteligentną piłkę i widać jaką mają przewagę nad typowo angielskimi zespołami. A co do czterech bramek CR7 to naprawdę brawa, bo to nie lada wyczyn. Widać, że jest ostatnio w formie. Ale moim zdaniem więcej w tym zasługi jego kolegów, niż jego samego, bo on głównie dokłada nogę i wykańcza akcję... Troszkę mam wrażenie, że zawodnicy Realu wiedząc, że już w lidze nic nie zdobędą, to chcą żeby chociaż jeden z ich zawodników zapisał się w statystykach sezonu 2017/18.