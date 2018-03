Neymar chwali się zmianą stylu

Brazylijczyk, który przeszedł poważną operację, wraca do zdrowia w ojczyźnie. Podczas gdy lekarze walczą z czasem, by postawić gwiazdora na nogi przed mundialem w Rosji, piłkarz stara się zbytnio nie przejmować i korzysta z wolnego czasu, uaktywniając się w mediach społecznościowych.

Jego wpisy na Instagramie spotykają się jednak ostatnio z dość mieszanym przyjęciem ze strony fanów. Najpierw Neymarowi dostało się za niesmaczny hołd złożony zmarłemu w środę astrofizykowi Stephenowi Hawkingowi, a teraz kibice śmieją się ze zdjęcia piłkarza przedstawiającego efekty wizyty u fryzjera.

Dla Neymara sezon 2017/2018 był pod względem indywidualnym najlepszym w karierze, przynajmniej do czasu kontuzji odniesionej w starciu z Olympique Marsylia. W 30 meczach we wszystkich rozgrywkach Brazylijczyk strzelił 29 goli i zanotował 19 asyst, znacząco przyczyniając się do zbudowania przez PSG wysokiej przewagi nad rywalami w lidze. Zespół zawiódł jednak w Lidze Mistrzów, gdzie tak jak przed rokiem odpadł w 1/8 finału - z Real Paryżanie przegrali 1:3 i 1:2 (Neymar zagrał tylko w pierwszym meczu obu zespołów).