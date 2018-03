Dani Carvajal wyróżnił Roberta Lewandowskiego

Hiszpan w programie El Transistor wypowiedział się na wiele tematów mniej lub bardziej związanych z klubem, mówił też m.in. o Lewandowskim. Zapytany o najlepszego zawodnika, przeciwko któremu grał, Carvajal wskazał właśnie kapitana reprezentacji Polski - czytamy w serwisie realmadrid.pl.

Lewandowski od lat łączony jest z przenosinami do Madrytu, ale zbliżające się letnie okienko transferowe może być dla napastnika ostatnią szansą na przenosiny do Hiszpanii. W tym celu piłkarz zatrudnił nowego agenta. Interesy Polaka reprezentuje teraz Pin Zahavi, człowiek kluczowy chociażby przy odejściu Neymara z Barcelony do PSG.

Bayern mówi nie, ale...

Jak informował ostatnio Paweł Wilkowicz, powołując się na źródła bliskie bawarskiemu klubowi, działacze Bayernu mieli powiedzieć Lewandowskiemu, że nie zamierzają go latem sprzedawać. Z racji na to, że obecny kontrakt piłkarza z FCB obowiązuje do czerwca 2021 roku, a także mając na uwadze piłkarską jakość zawodnika, Bayern byłby skłonny zmienić zdanie tylko w przypadku oferty oscylującej w granicach 150 mln euro.

Nie wiadomo jednak, czy Real, który miał już ponoć ustalić wstępnie warunki kontraktu Polaka, jest skłonny wyłożyć tyle za zawodnika kończącego w tym roku 30 lat. Negocjacje mają być ciężkie, a sam Lewandowski zdaje sobie sprawę ze stopnia skomplikowania całej operacji. Dlatego jego umowa z Zahavim obowiązuje tylko do lata. Jeśli transfer nie dojdzie do skutku, panowie zakończą współpracę.