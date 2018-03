Media: Menadżer Roberta Lewandowskiego ustalił warunki kontraktu Polaka z Realem Madryt

Francesc Aguilar, dziennikarz "Mundo Deportivo", poinformował o tym, że Pini Zahavi ustalił warunki kontraktu Roberta Lewandowskiego z Realem Madryt. Polski napastnik w drużynie aktualnych mistrzów Hiszpanii miałby otrzymać sporą podwyżkę, a jego umowa obowiązywałaby przez dwa lata (z opcją przedłużenia o kolejny rok).

Zdaniem Aguilara, Zahavi dwa razy spotykał się z dyrektorem generalnym Realu, by uzgodnić wszelkie szczegóły. Poza długością kontraktu ustalono wysokość zarobków, na jakie Lewandowski mógłby liczyć po przenosinach do Hiszpanii. Polak, w porównaniu do pensji w Bayernie Monachium, mógłby liczyć na sporą podwyżkę.

W "Mundo Deportivo" czytamy, że Zahavi prowadził również rozmowy z władzami Paris Saint-Germain, Arsenalu i Chelsea, ale Lewandowskiemu od początku zależało na transferze do Realu.

Do "dopięcia" transakcji pozostaje więc zgoda szefów Bayernu Monachium, ale o nią może być bardzo trudno. Jak dowiedział się "Sport.pl", Lewandowski usłyszał od szefów Bawarczyków stanowcze "nie" w sprawie odejścia gdziekolwiek po obecnym sezonie.