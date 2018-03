Reprezentacja Polski. Adam Nawałka wysłał ligowe powołania na mecze z Nigerią i Koreą Płd.

amtis godzinę temu 0

Jędrzejczyk - bezlitośnie ośmieszany w kolejnych meczach ekstraklapy, zwrotny i szybki, jak objuczony muł. Pazdan - błędy, błędy, błędy... Mączyński - idealny Mr. Nobody, ani do przodu, ani do tyłu, pozorant w protokole meczowym, Peszko - bez komentarza, bo to jest już dowcip tak abstrakcyjny, że w ogóle nie śmieszny.

Jeśli dodać do tego gwiazdorów z zagranicznego zaciągu: Krychowiaka - no, tu wiadomo: Mr. FashionWeek i już absolutnie nic więcej oraz Grosickiego, regularnie ostatnio zdobywającego tytuł Ofermy Meczu, to kroi nam się naprawdę doborowa ekipa :)

I bez złudzeń: nawet, gdyby taki Grzesiu połamał obie nogi, to Nawałka na plecach i tak zatarga go do Rosji. Bo on przecież wyraźnie deklarował, że będzie powoływał tylko grających i będących w wysokiej formie. Zwłaszcza na Instagramie :)