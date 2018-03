Polska zostanie gospodarzem MŚ w piłce nożnej do lat 20

danielflorkiewicz godzinę temu 0

Po prosty jesteście narodem nie zdecydowanym . W Polsce nic się nie dzieje źle , bo wszyscy inni coś organizują a my nie teraz mam okazję zorganizować sporo imprezę (może nie wielkie wydarzenie ) to też źle bo dużo pieniędzy pójdzie. Nie przejmujcie się większość fifa i sponsorzy dadzą . Powinniście się cieszyć ,bo to ogromna reklama dla Polski . Nie mówię już o wzgledach sportowych ale o turystycznych .