Francja i Anglia – to jedyny faworyci, którzy na razie nie zgubili punktów, a przecież za nami tak naprawdę dopiero tylko jedna kolejka mistrzostw. Do tego i Francuzi, i Anglicy swoje zwycięstwa wyszarpali w ostatnich minutach. To nie jest dobry do oglądania mundial dla tych, którzy czekali na popisy wielkich drużyn. Brazylia, Argentyna, Niemcy, Hiszpania – nikt nie porywa. Pewnie, że jest fajnie, kiedy mniejsze zespoły robią niespodzianki. Ale przecież publika czeka też na piękną grę tych, których podziwia przez cały sezon ligowy, choćby w Champions League.

Szkoda by było, gdyby zaraz przyszło nam żegnać Messiego. To piłkarz genialny, możliwe, że z ostatnią szansą na zdobycie mistrzostwa świata, ale w drugiej kolejce jemu i jego kolegom będzie niesamowicie ciężko. Szkoda, że nie strzelił karnego z Islandią. Nie wiem czy przy to Argentyna nie odpadnie z mundialu już w fazie grupowej. Na pewno może przegrać z Chorwacją. Chorwaci to drużyna z fantazją, a będą szczególnie groźni, bo pierwszy mecz wygrali, mogą wyjść na luzie, nie mają nic do stracenia. Jeśli ograją Argentynę, a Islandia wygra z Nigerią, co jest bardzo możliwe, to Argentyny praktycznie już w turnieju nie będzie.

Czwartek na mundialu zapowiada się nam bardzo fajnie, bo Peru pokazało w swoim pierwszym meczu, że wcale nie będzie bez szans w starciu z Francją, a Dania i Australia na pewno mogą dać fajne, ofensywne widowisko.

Duńczykom się przyglądam dokładniej, odkąd ograli nas „czwórką” w eliminacjach. Przed mundialem widziałem ich w towarzyskim meczu ze Szwedami, wyglądali dobrze. Z Peru wygrali trochę szczęśliwie, ale mają sporty potencjał. Mam do nich sentyment przez Euro 1992, kiedy z wakacji przyjechali na turniej w miejsce Jugosławii wycofanej ze względu wojnę. Pamiętam, jak przyjechali z tych wczasów, bez swojego najlepszego piłkarza Michaela Laudrupa, który nie chciał brać w tym udziału. Teoretycznie byli bez szans, a sensacyjnie wszystkich ograli. Myślę, że znów mogą być czarnym koniem.

Jeżeli podobał Ci się artykuł, to na pewno spodoba Ci się nasz nowy newsletter. Zapraszamy, Łukasz Godlewski i Janusz Sadłowski