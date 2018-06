14.00: Dania - Australia | Typ: 1 | Kurs: 2.00

Czwartkowe granie rozpoczynamy od spotkania Danii z Australia. Obydwa zespoły przed rozpoczęciem turnieju były typowane jako te, które powalczą o drugie miejsce w grupie (zaraz po Francji). Póki co krok bliżej tego celu są zawodnicy Age Hareide, którzy w pierwszej serii gier wygrali z Peru (1:0). Australijczycy natomiast przegrali z Francuzami 1:2, ale sprawili dużo problemów "Les Blues". Przewidujemy, że spotkanie będzie bardzo wyrównane, jednak to Skandynawowie powinni cieszyć się z końcowego zwycięstwa i awansu do fazy pucharowej.

17.00: Francja - Peru | Typ: 1 | Kurs: 1.60

Faworyci do wygrania turnieju podejmują kolejnego grupowego rywala. Na papierze przed zawodnikami Didiera Deschampsa najłatwiejsze zadanie, jeżeli chodzi o przeciwników w fazie grupowej, ponieważ ich rywalem będzie zespół Peru. Drużyna z Ameryki Południowej w pierwszej kolejce przegrała 0:1 z Danią i pokazała w tym meczu, że może sprawić dużo problemów wyżej rozstawionym rywalom. Francuzi jednak mają na tyle dużo umiejętności, że dużą sensacją będzie każdy inny wynik, niż zwycięstwo "Trójkolorowych".

20.00: Argentyna - Chorwacja | Typ: X | Kurs: 3.25

To spotkanie opisywaliśmy w ramach "Wydarzenia dnia". Mecz powinien być bardzo wyrównany. Argentyńczycy przystąpią do pojedynku podrażnieni remisem w poprzedniej kolejce w Islandią (1:1) i jeżeli nie chcą drżeć do końca o awans do fazy pucharowej, to muszą koniecznie wygrać w czwartkowy wieczór. Z drugiej strony na przeciwko nich stanie waleczna reprezentacja Chorwacji, która pokonała w sobotę dosyć trudnego i nieprzyjemnego rywala, jakim niewątpliwie byli Nigeryjczycy. Wydaje się, że obydwie ekipy prezentują zbliżony do siebie poziom i może w tym spotkaniu paść remis.

Stawka: 5zł | Łączny kurs: 10.40 | Możliwa wygrana: 45,76zł